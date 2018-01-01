А нужен ли такой машинке экипаж? Посадить совсем автономного автопилота и пусть водит! А лупить (в смысле управляемо стрелять) можно и с беспилотника....!!!
Вроде научились перехватывать управление на беспилотниках, научатся перехватывать управление на танках. Не все так просто.
Сей процесс перехватывания управления на поле боя ещё Стругацкие описали...)))
Беспилотник может использоваться как дополнительный канал связи и наведения оружия из защищенного укрытия.
Мне вот мысль пришла, что танком, БМП, БМПТ, БТР, САУ и т.д. должен управлять быстро заменяемый модуль-робот. Это я о том, что нужно разрабатывать универсальную модульную беспилотную систему управления боевой техникой.
Представьте, какие возможности открываются для всех боевых транспортных наземных и водных средств, если все они получат одного универсального и быстро заменяемого водителя и наводчика оружия.
Конечно круто, но на практике, половина систем танка находится в ручном положении. Автоматическая подача снаряда в ствол есть только у Т-14. В остальных танках для этого используется рядовой Василий Пупкин. У наводчика тоже не все гладко с электроникой и автоматикой. На любых учениях они чаще всего получают вводную переключаться на ручной режим. Перезарядка пулемета тоже вручную. Лента к пулемету постоянно клинит. Ее приходитя каждый раз снаряжать заново. Мезанизм перезарядки пневматический, но для первого взвода его надо сперва надрочить ручным насосом. Житие мехвода и вовсе песня с припевом… Даже не буду описывать тот объем шаманства, который требуется для того, чтоб просто запустить движок.
И как вишенка на торте, есть целый ряд штатных процедур, при которых экипаж танка, как любящая шведская семья, дружно ебуться, например, со слетевшим траком. Или сбрасывают загнутый каток. Или суют бревно под брюхо. А уж как они ласково и нежно цурюпают моторный отсек, так и вовсе не грех пустить слезу умиления...
Так что робот-автопилот — это очень круто. Но рядовой Василий Пупкин, на текущий момент, гораздо круче...
В Сирии мишениями часто становятся не быстрые танки, а стоящие танки ...
Танки быстры конечно но не быстрее ракеты его убивающей.
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