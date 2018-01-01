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Модернизированный танк Т-72Б3 получил "спортивный" двигатель

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человек

источник: rostec.ru

Форсированный дизельный двигатель В-92С2Ф для танков, разработанный на предприятии «ЧТЗ-Уралтрак», входящем в состав Уралвагонзавода Госкорпорации Ростех, успешно прошел все виды испытаний и получил документацию для серийного производства (литера «01»).

Это первый за последние десять лет танковый двигатель, специально созданный для установки на модернизируемые и новые серийные танки Т-72БЗ мощностью 1130 л.с. В результате его применения существенно повысилась подвижность и эксплуатационные характеристики боевых машин, а по удельной мощности танк Т-72Б3 превзошел лучшие западные образцы.

Несмотря на глубокую модернизацию, В-92С2Ф максимально унифицирован с предшественником — дизельным мотором В-92С2: он выполнен в тех же габаритах и устанавливается в моторный отсек танка без каких-либо доработок машины, что позволяет производить замену В-92С2 на В-92С2Ф без изменений технологического процесса. Мотор производится на штатном оборудовании. В-92С2Ф впервые был представлен в ходе международных армейских игр «Танковый биатлон». В этих соревнованиях российская команда несколько лет подряд становилась победителем и мотор неофициально прозвали «спортивным». Присвоение литеры «01» означает его принятие на вооружение Минобороны.

«По мере выполнения опытно-конструкторской работы для достижения заданных характеристик конструкция дизеля последовательно совершенствовалась, и после модернизации получился новый дизель. Он имеет усиленный картер, коленчатый вал, шатунно-поршневую группу, улучшенные турбокомпрессор, выпускную систему и систему охлаждения. Предусмотрено предупреждение выхода из строя дизеля при критической потере охлаждающей жидкости. Головки блока отливаются из жаропрочного алюминиевого сплава. Топливная система обеспечивает высокую экономичность и имеет механизм ограничения мощности, снижающий нагрузку на дизель при достижении предельных температурных параметров», – сообщил генеральный директор «ЧТЗ-Уралтрак» Петр Переведенцев.

Уралвагонзавод – многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Предприятие является разработчиком основного российского боевого танка Т-90, а также новейшего российского танка Т-14 «Армата».

Добавил waplaw waplaw 29 Ноября
7 комментариев
проблема (2)
Комментарии участников:
gro
+2
gro, 29 Ноября , url

Модернизация — это хорошо. Но надо и НОВОЕ разрабатывать и осваивать

V.I.Baranov
+2
V.I.Baranov, 29 Ноября , url

А нужен ли такой машинке экипаж? Посадить совсем автономного автопилота и пусть водит! А лупить (в смысле управляемо стрелять) можно и с беспилотника....!!!

Лиман
+3
Лиман, 29 Ноября , url

Вроде научились перехватывать управление на беспилотниках, научатся перехватывать управление на танках. Не все так просто.

V.I.Baranov
+1
V.I.Baranov, 29 Ноября , url

Сей процесс перехватывания управления на поле боя  ещё Стругацкие описали...)))

waplaw
+1
waplaw, 29 Ноября , url

Беспилотник может использоваться как дополнительный канал связи и наведения оружия из защищенного укрытия.

Мне вот мысль пришла, что танком, БМП, БМПТ, БТР, САУ и т.д. должен управлять быстро заменяемый модуль-робот. Это я о том, что нужно разрабатывать универсальную модульную беспилотную систему управления боевой техникой.

Представьте, какие возможности открываются для всех боевых транспортных наземных и водных средств, если все они получат одного универсального и быстро заменяемого водителя и наводчика оружия.

chel_c
+8
chel_c, 29 Ноября , url

Конечно круто, но на практике, половина систем танка находится в ручном положении. Автоматическая подача снаряда в ствол есть только у Т-14. В остальных танках для этого используется рядовой Василий Пупкин. У наводчика тоже не все гладко с электроникой и автоматикой. На любых учениях они чаще всего получают вводную переключаться на ручной режим. Перезарядка пулемета тоже вручную. Лента к пулемету постоянно клинит. Ее приходитя каждый раз снаряжать заново. Мезанизм перезарядки пневматический, но для первого взвода его надо сперва надрочить ручным насосом. Житие мехвода и вовсе песня с припевом… Даже не буду описывать тот объем шаманства, который требуется для того, чтоб просто запустить движок.

И как вишенка на торте, есть целый ряд штатных процедур, при которых экипаж танка, как любящая шведская семья, дружно ебуться, например, со слетевшим траком. Или сбрасывают загнутый каток. Или суют бревно под брюхо. А уж как они ласково и нежно цурюпают моторный отсек, так и вовсе не грех пустить слезу умиления...

Так что робот-автопилот — это очень круто. Но рядовой Василий Пупкин, на текущий момент, гораздо круче...

Лиман
+3
Лиман, 29 Ноября , url

В Сирии мишениями часто становятся не быстрые танки, а стоящие танки ...

Танки быстры конечно но не быстрее ракеты его убивающей.



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