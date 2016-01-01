В последней версии macOS High Sierra, которой оснащены компьютеры Apple, обнаружена уязвимость, позволяющая любому человеку без усилий получить права администратора. Об этом сообщает Mashable.

Для того, чтобы стать так называемым root-пользователем, достаточно создать профиль и ввести логин «root», а поле для пароля оставить пустым. После нескольких нажатий кнопки «ввод» злоумышленник может получить полный доступ к макбуку в любое время.

Представитель Apple заявил, что компания в курсе этой проблемы и уже работает над обновлением софта, чтобы устранить уязвимость.

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