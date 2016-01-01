+ Добавить материал
Новости
Наука и техника
GAG.NEWS2.ru - Развлечения/Юмор/Приколы (2)
Кухня News2
Комментарии

В новой версии macOS High Sierra обнаружена опасная уязвимость

отметили
3
человека

В последней версии macOS High Sierra, которой оснащены компьютеры Apple, обнаружена уязвимость, позволяющая любому человеку без усилий получить права администратора. Об этом сообщает Mashable.

Для того, чтобы стать так называемым root-пользователем, достаточно создать профиль и ввести логин «root», а поле для пароля оставить пустым. После нескольких нажатий кнопки «ввод» злоумышленник может получить полный доступ к макбуку в любое время.

Представитель Apple заявил, что компания в курсе этой проблемы и уже работает над обновлением софта, чтобы устранить уязвимость.

Ранее стало известно, что мобильный банковский вирус замаскировался под игру.

Добавил shaman shaman 5 часов 41 минуту назад
1 комментарий
Комментарии участников:
shaman
0
shaman, 5 часов 19 минут назад , url

Макось на фрибсд же? Или я путаю? Неужели из бсд такие косяки произросли? Случайно ведь невозможно такое вмонтировать.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать
Также смотрите:
44
На iPhone X запустили Windows 95 — 22 Ноября
47
Реальная стоимость iPhone X $357,50 (Специалисты подсчитали стоимость компонентов новейшего гаджета iPhone X ) En — 7 Ноября
News2.ru: О сервисе | Статистика | FAQ | Правила | admin@news2.ru
18+