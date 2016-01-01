В магазине Google Play было обнаружено 85 приложений, которые крадут логины и пароль для входа в социальную сеть «ВКонтакте». Об этом говорится в пресс-релизе «Лаборатории Касперского», поступившем в «Газету.Ru».

В большинстве случаев эти приложения маскировались под дополнения к «ВКонтакте», например, для скачивания музыки, а потому запрашивали у пользователя данные для входа в соцсеть. Самое популярное вредоносное приложение было скачано свыше 1 млн раз.

Эксперты полагают, что похищенные данные использовались для накрутки лайков и пользователей в группах. В качестве меры противодействия таким атакам рекомендуется пользоваться двухфакторной аутентификацией.