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Мошенники крадут аккаунты «ВКонтакте» через Google Play

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В магазине Google Play было обнаружено 85 приложений, которые крадут логины и пароль для входа в социальную сеть «ВКонтакте». Об этом говорится в пресс-релизе «Лаборатории Касперского», поступившем в «Газету.Ru».

В большинстве случаев эти приложения маскировались под дополнения к «ВКонтакте», например, для скачивания музыки, а потому запрашивали у пользователя данные для входа в соцсеть. Самое популярное вредоносное приложение было скачано свыше 1 млн раз.

Эксперты полагают, что похищенные данные использовались для накрутки лайков и пользователей в группах. В качестве меры противодействия таким атакам рекомендуется пользоваться двухфакторной аутентификацией.

Добавил shaman shaman 5 часов 40 минут назад
1 комментарий
Комментарии участников:
shaman
+1
shaman, 5 часов 21 минуту назад , url

Ну и яма этот гугл плей. Последнее время сплошные скандалы с мошенническими приложениями.
И что еще интереснее — более 1млн скачиваний, и только потом реакция.



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