МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия в рамках новой государственной программы вооружений 2018-2027 годов разработает ударный комплекс борьбы со спутниками «Рудольф». Об этом сообщил замначальника 46-го ЦНИИ Минобороны Олег Ачасов, который прочитал доклад о новой программе в Совете Федерации.



Ранее несколько оборонных предприятий и представителей министерства неоднократно заявляли о разработках противоспутникового оружия, в частности о проекте концерна КРЭТ «Былина». При этом о комплексе «Рудольф» Ачасов публично заявил впервые.



Он добавил, что, помимо этого мобильного комплекса, Россия создает наземный и мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С».



Кроме того, в планах на новую госпрограмму — создание стационарного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат», многофункционального самолета Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракеты оперативного назначения, зенитно-ракетной системы С-500 и других видов вооружений.



Новая госпрограмма вооружений России до 2027 года находится на рассмотрении в правительстве и не позднее 15 декабря будет передана в администрацию президента.