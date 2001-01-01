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Пентагон пока не станет отказываться от применения кассетных авиабомб, так как считает, что такие боеприпасы эффективны во время боевых действий. Это отмечается в меморандуме, подписанном первым заместителем министра обороны США Патриком Шанаханом и распространенном в четверг.

«Кассетные боеприпасы — оружие, которое применяется на законных основаниях с конкретными военными целями, — указал он. — Хотя минобороны стремится принять на вооружение новое поколение более надежных боеприпасов, мы не можем пойти на риск провала операции, равно как на потенциальный рост военных и гражданских потерь, отказываясь использовать наилучшие возможности».

В 2008 году администрация бывшего в то время президента Джорджа Буша — младшего объявила, что после 1 января 2019 года США будут применять кассетные авиабомбы только в том случае, если их производители смогут обеспечить 99% взрываемость боеприпасов. Один из главных аргументов противников таких бомб, в число которых входят многие американские законодатели, — то, что заряды представляют огромную опасность для людей даже после окончания военных действий, поскольку существенная их часть не детонирует при ударе об землю и превращается таким образом в мины. Спустя многие месяцы и даже годы на них подрываются главным образом мирные жители.

Как пояснил журналистам представитель минобороны Том Кроссон, производителям решить задачу по модернизации кассетных авиабомб не удается. И сколько еще им потребуется времени, никто не знает. Поэтому Пентагон пришел к выводу, что необходимо отказаться от установленного крайнего срока — 1 января 2019 года — и разрешить использовать имеющиеся бомбы, если это потребуется. В то же время закупки дополнительных запасов таких боеприпасов производиться не будут.

Еще в 2008 году в США вступил в силу закон, запрещающий поставки другим странам кассетных авиабомб, имеющих менее чем 99% взрываемость. В августе 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их применение. Но США ее не подписали.

Согласно данным Исследовательской службы Конгресса США, Пентагон сбросил в 2001-2002 годах на различные цели в Афганистане 1,2 тыс. кассетных авиабомб. В первые три недели боевых действий в Ираке весной 2003 года американцы совместно с британцами использовали 13 тыс. таких боеприпасов.