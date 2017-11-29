у него проблемы с эрекцией видимо. наверное очень хочется, но не может. сочувствую
Директор филиала также прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева об ответственности церкви за аварию.
Это что за идиотизм? Теперь что, можно и ракету не заправлять топливом -- батюшка окропит и всё, поехали? И ответственность за провал запуска на него взвалить. Королёва нет на эту шушеру, он бы шкуру снял за этот бардак!
«Роскосмос» отказался от пусков с Восточного
Для полета в Благовещенск на неудавшийся запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный госкорпорация «Роскосмос» арендовала бизнес-джет, потратив на него 9 млн рублей. Закупка была произведена без конкурса. «Роскосмос» объяснил это «срочной потребностью»
Про испытание конечно загнули, но… космодром отработал нормально, носитель отработал нормально.
Ошибка была во «Фрегате».
Умели всё таки в СССР космосом заниматься… А сейчас слишком много «эффективных манагеров».
По поводу Кураева — он становится борцом с церковью, как я погляжу.
Один батюшка (фамилии не помню) отвечая на чей то вопрос о предпочтительных иконах для авто, выразился в том духе, что мол лучший оберег от ДТП — это аккуратная езда, соблюдение ПДД и трезвое состояние....
Но, вобщем то мне, православному, кажется довольно странным, что ракеты начали освящать… На шаманство смахивает.
Да как тут без шаманства-то? Насыпные космодромы, карго ракеты… Коммунистам сам сатана пятиконечный помогал эту демоническую технику запускать. Может, вам шаманы православные помогут.
Я вот думаю, надо благодатными ветряками сей космодром окружить, пусть благодать на ракеты навевают...
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