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Провальный пуск с Восточного назвали «летными испытаниями»

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человек

Директор филиала госкорпорации «Роскосмос»на космодроме Восточный Константин Чмаров назвал неудавшийся пуск ракеты «Союз-2.1б» «летными испытаниями». Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Амур.инфо».

«Задача выполнена космодромом превосходно. Летные испытания прошли превосходно. Вывод полезной нагрузки параллельно с летными испытаниями — не выполнен. Вы знаете, что вся история ракетно-космической техники связана в том числе и с авариями и даже с трагедиями», — сказал чиновник.

По его мнению, «задача пуска была бы не выполнена, если бы был штатный запуск, космодром работал в штатном режиме, мы выполняли бы функции перевозчика». Чмаров отметил, что «космодром наращивается, модернизируется, приобретает современный облик, может выполнять универсальные задачи».

Директор филиала также прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева об ответственности церкви за аварию. «Во-первых, это православная традиция, которая поддерживается на космодромах Байконур, Плесецк, естественно, и на Восточном. Второй пуск, как и первый, был освящен. Все ракетно-космические испытатели свято чтут традиции», — сказал чиновник.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и полезной нагрузкой (19 спутников, в том числе 17 иностранных) стартовала 28 ноября с Восточного в 08:41 по московскому времени, но из-за неполадок с разгонным блоком головная часть носителя была утеряна. Это был второй пуск с главного космодрома страны. Главная нагрузка — трехтонный спутник «Метеор-М» — был застрахован на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. После аварии «Роскосмос» сократил число запланированных стартов с нового космодрома в ближайшие несколько лет.

Ранее Кураев заявил, что «очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг». Протодиакон имел в виду освящение ракеты, спутника и персонала Восточного перед неудачным запуском.

Добавил v8 v8 2 часа 33 минуты назад
11 комментариев
проблема (6)
Комментарии участников:
злой дядя
+2
злой дядя, 2 часа 19 минут назад , url

v8 v8 опять возбудился.

8856447
-1
8856447 [новый участник], 1 час 20 минут назад , url

похоже, это у тебя пригорело

злой дядя
+2
злой дядя, 1 час 11 минут назад , url

Похоже ты бот.

vmizh
+3
vmizh, 38 минут назад , url

трудно не узнать малолетнего дебила

v8
-1
v8, 43 минуты назад , url

у него проблемы с эрекцией видимо. наверное очень хочется, но не может. сочувствую

злой дядя
+3
злой дядя, 31 минуту назад , url

Опять ты со своими проблемами. Ещё не кончил?

crambol
+2
crambol, 1 час 43 минуты назад , url

Директор филиала также прокомментировал высказывание протодиакона Андрея Кураева об ответственности церкви за аварию.

 Это что за идиотизм? Теперь что, можно и ракету не заправлять топливом  --  батюшка окропит и всё, поехали?  И ответственность за провал запуска на него взвалить. Королёва нет на эту шушеру, он бы шкуру снял за этот бардак!

8856447
-3
8856447 [новый участник], 1 час 19 минут назад , url

просто потролил вату

8856447
0
8856447 [новый участник], 1 час 21 минуту назад , url

«Роскосмос» отказался от пусков с Восточного

Для полета в Благовещенск на неудавшийся запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный госкорпорация «Роскосмос» арендовала бизнес-джет, потратив на него 9 млн рублей. Закупка была произведена без конкурса. «Роскосмос» объяснил это «срочной потребностью»

RussiaRulit
+3
RussiaRulit, 1 час 11 минут назад , url

Про испытание конечно загнули, но… космодром отработал нормально,  носитель отработал нормально.

Ошибка была во «Фрегате».

Умели всё таки в СССР космосом заниматься… А сейчас слишком много «эффективных манагеров».

По поводу Кураева — он становится борцом с церковью, как я погляжу.

Один батюшка (фамилии не помню) отвечая на чей то вопрос о предпочтительных иконах для авто, выразился в том духе, что мол лучший оберег от ДТП — это аккуратная езда, соблюдение ПДД и трезвое состояние....

Но, вобщем то мне, православному, кажется довольно странным, что ракеты начали освящать… На шаманство смахивает.

Barban
-1
Barban, 29 минут назад , url

Да как тут без шаманства-то? Насыпные космодромы, карго ракеты… Коммунистам сам сатана пятиконечный помогал эту демоническую технику запускать. Может, вам шаманы православные помогут.

Я вот думаю, надо благодатными ветряками сей космодром окружить, пусть благодать на ракеты навевают...



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