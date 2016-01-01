Вполне логично, раньше алюминий был концентрированной электроэнергией, теперь биткоины опередили алюминий
Ну если отключить все здания пенсфонда от электричесва и переключить на майнинг — вполне :)))
Делов то)) Передать в пользование ПФР часть помещений Росатома
А вообще эта заметка имеет все признаки фейка, т.к. текст уникальный и нигде, в т.ч. по указанной ссылке, не упоминается. Т.ч. ставлю спам.
Тож вариант ;) Зачем пенсионному фонду заботится о пенсионерах, когда заработать можно :)
Я и не спорю. Битбаллы наверное их уникальное изобритение по отъёму денег у населения.
Я вижу и чувствую что-то очень нездоровое в этом опухолевом образовании. Что-то пахнущее бедой.
Основатель Vanguard Джон Богл: «Бегите от биткоина как от чумы»bits.media/news/osnovatel-vanguard-dzhon-bogl-begite-ot-bitkoina-kak-ot-chumy/
Количество противников криптовалют среди тузов Уолл-стрита продолжает расти с такой же скоростью, с которой биткоин покоряет новые вершины. Очевидно, независимая валюта не вписывается в каноны старой экономической школы, и ее растущая популярность кажется настоящим «подрывом устоев».
Магнат с Уолл-стрит Джон Богл (John Bogle) сказал инвесторам держать свои деньги подальше от индустрии биткоина. Джон Богл, легендарный инвестор и основатель Vanguard Group — инвестиционной фирмы, управляющей 4.5 триллионами долларов в международных активах — высказал свое презрение к биткоину именно в то время, когда цена децентрализованной криптовалюты превысила отметку в 10 000 долларов.
88-летний бывший председатель правления Vanguard Group присутствовал на мероприятии Совета по внешним связям в Нью-Йорке во вторник, когда участник мероприятие спросил его, что он думает о биткоине. В комментарии, опубликованном Bloomberg, Богл сказал:
«Бегите от биткоина как от чумы. Я ясно выразился?»
«Биткоин не имеет базовой доходности», — добавил Богл, указывая на облигации, полагающиеся на проценты, акции с прибылью и дивидендами. «Нет ничего, чтобы поддерживало биткоин, кроме надежды, что вы продадите его кому-то за большую цену, чем вы заплатили за него», — сказал он.
За этого год биткоин вырос почти на 1100%, достигнув исторического максимума в 11 400 долларов. Богл непреклонен в своем убеждении, что цена биткоина завышена. Однако он считает, что цена самой популярной в мире криптовалюты еще может удвоиться до того, как резко пойдет вниз.
«Инвестировать в цифровой актив – безумие. Биткоин может стоит и 20 000 долларов, но это не докажет мою неправоту. Поговорим тогда, когда его цена вернется к 100 долларам», — отметил Богл.
Богл – лишь одна из последних заметных фигур с Уолл-стрит, выразивших свой скептицизм в отношении биткоина. Больше всего на тему биткоина говорил глава JP Morgan Chase Джейми Даймон (Jamie Dimon), который не раз называл биткоин аферой.
стиглиц биткоин
Аналогичного мнения придерживается бывший главный экономист Всемирного банка Джозеф Стиглиц (Joseph Stigliz) — он хочет, чтобы биткоин был запрещен.
«Биткоин преуспевает только из-за его возможности обхода закона и отсутствия надзора», — заявил он в интервью Bloomberg Television. «Мне кажется, что биткоин должен быть вне закона, так как он не несет никакой социально полезной функции».
Тем не менее, Стиглиц, который также возглавлял Экономический совет при администрации президента Клинтона, сказал, что он поддерживает технологические инновации в платежных системах, но считает, что цифровые деньги все же должны быть созданы и контролироваться правительством.
«Давайте уйдем от бумаги в XXI век цифровой экономики», — сказал он.
В отношении биткоина он также заявил:
«Это пузырь, который развлечет многих своим резким взлетом и падением. Сегодня ценность биткоина — это ожидания того, каким биткоин будет завтра».
И хотя Биткоин — это децентрализованная сеть, участники которой разбросаны по всему миру, Стиглиц, кажется считает, что Вашингтон может легко пресечь его в зародыше.
«Если правительство заявит, что причина, по которой используется биткоин – уход от законов, то они могут запретить его в любой момент. И тогда он обрушится».
Вероятно, именитый экономист слишком хорошего мнения о возможностях американского правительства. Однако, мир существует и вне границ США, а многие страны не планируют запрещать криптовалюты. Кроме того, даже в случае правительственного запрета, криптовалюты останутся, а после их ухода в тень отслеживать транзакции станет гораздо сложнее, чем с помощь. регулируемых торговых площадок.
Похоже, что Майк Новограц был прав, когда заявил недавно: криптовалюты пугают тех, кто не готов к переходу в цифровой мир. Но запретить будущему прийти невозможно
Войдите или станьте участником, чтобы комментировать