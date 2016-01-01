Компания «Русал» Олега Дерипаски собирается запустить большой дата-центр и криптовалютную ферму в Карелии.

Ключевым партнером станет компания АА!LAB из Болгарии. С её помощью будет запущен дата-центр предоставляющий IT-услуги и майнинговую ферму на территории одного из заводов на территории Карелии.

Это позволит более экономно использовать электроэнергию из-за низких температур.