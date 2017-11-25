Когда китайский рабочий снимал очередной пласт земли при помощи экскаватора, он наткнулся на настоящий гроб с телом умершего внутри, которое достаточно хорошо сохранилось.

Сама находка хоронилась всё это время в провинции Хунань (округ Аньхуа) в селе Жижу. В гробу обнаружили тело мужчины, притом определенного влиятельного. На это указывают многочисленные украшения, которые имеются на одеянии умершего, сообщает Daily Mail.

Археологи сразу заинтересовались находкой. Изучение гроба заставило рабочих прекратить работы по строительству. По предварительным данным, мужчина жил в период смены династии Мин и становления Цин примерно в семнадцатом веке.

Ученые считают, что сохранению тела поспособствовал особый материал гроба, включающий известняк и древесную стружку. Это не позволило мумии разлагаться.

Сейчас проводится детальное исследование тела и самого гроба. Фамилию человека пока ее удалось прочесть. Если это получится, может, найдутся и потомки мужчины.