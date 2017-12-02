Финансируемая Россией радиостанция, ведущая вещание из здания, расположенного в нескольких кварталах от Белого дома, нашла себе второй дом после того, как ее партнер, радиокомпания из Виргинии, зарегистрировалась в Министерстве юстиции в качестве иностранного агента.

Информационное агентство Sputnik, являющееся государственным проектом, начало круглосуточное вещание из офиса на Кей-стрит в июне на частоте 105.5 FM и продолжает работу. Однако эта частота является лишь «ретранслятором» — станцией, которая ретранслирует передачи другой станции — и агентству Sputnik была нужна постоянная база.

В итоге станция, работающая на частоте 1390 АМ, расположенная в городе Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд, которая ранее вела передачи на испанском языке, в субботу начала вещание программ Sputnik. Сделка была заключена в то время, когда радиостанция Sputnik всячески пыталась найти постоянную частоту на фоне критики в ее адрес за ее связь с Россией и вопросов о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

«Мы не собирались работать на волнах AM, — говорит главный редактор вашингтонского бюро радио Sputnik Миндия Гавашели. — Нас фактически вынудили».

Благодаря сделке у Кремля теперь есть две частоты вещания в Вашингтоне, но программы радио Sputnik не изменились.

Там по-прежнему работают ведущие, придерживающиеся левых взглядов, вроде Юджина Пэрьера (Eugene Puryear), который в 2014 году неудачно баллотировался в городской совет Вашингтона как член партии «зеленых» от Вашингтона (округ Колумбия). Или Брайана Беккера (Brian Becker), основателя Партии за социализм и освобождение. Хотя они и отрицают, что кто-то указывает им, что говорить в эфире, многие ведущие радиостанции Sputnik не согласны с выводом американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы.

«Русские захватили местную АМ-радиостанцию, — написал по электронной посте ведущий радио Sputnik Гарланд Никсон (Garland Nixon), отвечая на вопрос о переходе на АМ. — Десятки тысяч ни в чем не повинных людей, работающих на радио, были похищены, вероятно, арестованы и вывезены в сибирские ГУЛАГи». И добавил: «Если серьезно, мы очень рады, что работаем в обоих диапазонах, а не прекратили работу. Как некоторым хотелось».

Представитель компании, которой принадлежит частота 105.5 FM, говорит, что компании было приказано зарегистрироваться в Министерство юстиции в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA), что некоторые из ведущих Sputnik подвергли критике.

Ли Стрэнахэн (Lee Stranahan), бывший журналист Breitbart, занимавшийся расследованиями, который сейчас вместе с Никсоном ведет передачу в жанре «теледуэли», говорит, что требование к партнерам Sputnik зарегистрироваться в соответствии с FARA преследует цель дискредитировать радиостанцию, указав на ее связь с Россией.

«Это опасно, — говорит он. — Это не просто фальшивка, а чистейшая пропаганда».

В сентябре три конгрессмена-демократа конгресса обратились к председателю Федеральной комиссии по связи (FCC) Аджиту Паю (Ajit Pai) с критикой в адрес радиостанции, поставив вопрос, должна ли она быть в эфире. Демократы, члены палаты представителей — Анна Эшу (Anna Eshoo) от штата Калифорния, Майк Дойл (Mike Doyle) от штата Пенсильвания и Фрэнк Паллоне-младший (Frank Pallone Jr.) от штата Нью-Джерси — написали, что вашингтонские радиослушатели могут «слушать Sputnik и то, что говорят российские власти с целью распространения дезинформации».

Это означает, что кремлевская пропаганда распространяется по лицензии, выданной FCC, и российские власти могут использовать эфир нашей страны с целью подрыва нашей демократии, — написали они.

В октябре, отвечая авторам письма, Пай отказался провести расследование, заявив, что «Первая поправка и Закон о коммуникациях, как правило, запрещают Комиссии вмешиваться в работу лиц, имеющих лицензии на вещание, в вопросах, касающихся выбора программ, даже если такие программы могут вызывать у многих слушателей неодобрение».

Эшу назвала это «страусовой тактикой».

«Государственный эфир нашей страны принадлежат американскому народу, и FCC призвана защищать этот эфир от тех организаций, которые хотят причинить нам вред, — написала она в заявлении. — И отговорки председателя Пая, сформулированные юридически неграмотным языком, неприемлемы».

Между тем американские деловые партнеры Sputnik знакомятся со своим новым статусом иностранных агентов.

Джон Гарзилья (John Garziglia), совладелец компании Reston Translator, которой принадлежит частота 105.5, в интервью The Washington Post отметил, что эта сделка с радио Sputnik не имеет отношения к политике и что это «чисто коммерческое соглашение».

Согласно документам, выданным в соответствии с законом FARA, компания Reston Translator — и сам Гарзилья — зарегистрировались в качестве иностранных агентов в ноябре, несмотря на его настойчивые заявления о том, что, что компания «не является агентом, представителем, наемным работником или служащим — иностранного субъекта».

«Компания Reston Translator LLC не подпадает под требование закона [FARA] и регистрироваться не обязана, но ее руководство делает это по вашему указанию, — написал Гарзилья, уполномоченный компании по связям с общественностью, в Министерство юстиции 15 ноября. — Мы делаем это потому, что нам так приказано, а не потому, что это предусмотрено законом».

Министерство юстиции от комментариев отказалось. Однако в своей переписке с Гарзильей чиновники особенно не церемонились.

«Компания Reston Translator действует непосредственно в качестве „рекламного агента″" и „наемного работника в области распространения информации″,… транслируя свои радиопередачи (от имени Sputnik Radio) в государственном эфире», — говорилось в письме Минюста, направленном Гарзилье 12 сентября.

По словам Гарзильи, ему было велено зарегистрироваться в качестве иностранного агента после того, как он поинтересовался в Министерстве юстиции, следует ли ему это сделать. Он считает угрозу, что угроза регистрации в качестве иностранного агента является нарушением права на свободу слова.

«Я могу легко понять, почему большинство вещателей отказывались транслировать программы Radio Sputnik — не на основе анализа содержания этих программ, а учитывая опасность того, что Минюст заставит их зарегистрироваться в соответствии с законом FARA, — написал Гарзилья в электронном письме. Говоря о Radio Sputnik, он добавил: «Я никогда не видел ничего плохого в том, чтобы свободно распространять различные мнения с помощью радио. Это лучше для всех нас. Я не поддерживаю то, что они делают. Но и не осуждаю это. Это их мнение».

А вот 75-летнего Арнольда Феролито (Arnold Ferolito), который был посредником в заключении новой сделки с радио Sputnik с радиостанцией, работающей на частоте 1390 AM, после того, как в октябре истек срок действия соглашения с другой станцией, возможная регистрация в качестве иностранного агента не пугает. Почти отошедший от дел владелец находящейся во Флориде компании LLC RM, Broadcasting заявил, что наладил связи в России много лет назад. Он ездил туда после того, как распался СССР, и российская телеиндустрия была приватизирована.

По словам Феролито, после того, как он организовал сделку с радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента от него не требовали. Но к нему были вопросы о регистрации в соответствии с законом FARA до этого. В 2013, когда он работал с другой российской радиостанцией, «Голос России», ранее осуществлявшей вещание на частоте 1390 AM, Министерство юстиции задавало ему вопросы.

Феролито сказал, что Министерство юстиции пустило дело на самотек, и обошлось без регистрации — ни он сам, его компания RM Broadcasting в реестре FARA не числятся. Как и другие, кто работает на радио Sputnik, Феролито подчеркнул, что у многих стран кроме России есть государственные информационные агентства, работающие по всему миру, например, Voice of America или France 24.

«К транслируемым передачам я не имею никакого отношения, — сказал он. — Я всего лишь посредник…. И почему все должны регистрироваться — мне это кажется странным».

По его мнению, главное — это первая поправка.

«У нас в стране существует свобода прессы или нет?», — спросил он.