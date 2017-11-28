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Запущенные с Восточного 19 спутников уже упали в океан

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Запущенные с Восточного 19 спутников уже упали в океан
Девятнадцать спутников, запущенных с космодрома Восточный, уже упали в океан, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Он добавил, что, скорее всего, в Атлантический.
 

Во вторник с Восточного стартовала ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-1 и 18 космическими аппаратами попутной нагрузки.

Ее полет контролировали боевые расчеты наземных средств управления ВКС.

Выход «Метеора» на расчетную орбиту высотой 825,5 километра должен был состояться в 9:42 мск, после чего он должен был начать передавать телеметрию, но спутник так и не вышел на целевую орбиту.

Позднее источник в космической отрасли заявил, что следующий запуск с Восточного, запланированный на 22 декабря, могут перенести на следующий год.

По его словам, вчерашняя неудача потребует тщательных проверок разгонного блока «Фрегат». Скорее всего, отметил источник, «Фрегат» вернут на завод-изготовитель — НПО Лавочкина.

 

«Расследование потребует времени, еще больше займут тестирование и возможное устранение недостатков. До конца года вряд ли успеют. Поэтому с высокой долей вероятности этот старт с Восточного состоится уже в 2018 году», — указал собеседник агентства.

Расследование причин

После неудачного пуска в Роскосмосе сформировали госкомиссию, которая займётся расследованием причин неудачного выведения на орбиту 19 спутников.

Как заявил заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов, аварийная комиссия работает достаточно успешно.

«Но пока объявлять что-то нецелесообразно, поскольку дело еще не довели до конца», — отметил он.

По словам Попова, телеметрия была нормальной — претензий к ракетоносителю, двигателям не будет.

«Дальше, когда начинается раскрытие и отделение спутника с разгонным блоком от третьей ступени — это минуты две, о которых еще полной информации нет», — заключил эксперт.

«Яркий огненный шар»
Ранее пилот зарубежного самолета, летевший над Северной Атлантикой в районе Исландии, написал, что видел яркий огненный шар, распавшийся на тысячи горящих обломков.

«Он прошел прямо над нами около N50W035, около 06.00 UTC. К сожалению, мой iPad не сделал правильной картинки. Было много пилотов, которые это видели, поскольку все мы начали говорить об этом на частоте „воздух-воздух“, — заявил летчик.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что сообщение пилота подтверждает версию о том, что разгонный блок „Фрегат“ с 19 спутниками упал в океан.

»Скорее всего, это был как раз «Фрегат» со спутниками, хотя и не исключено, что это была третья ступень ракеты-носителя: она могла войти в атмосферу примерно в этом районе и сгореть", — сказал он.

Эксперт отметил, что ни NORAD (Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки), ни российские средства обнаружения за сутки так и не зафиксировали появления на орбите разгонного блока со спутниками.

По словам академика, «это означает, что в космосе его просто нет, так как американцы обычно весьма оперативно размещают такую информацию на специализированных сайтах».

«Фрегат» упал в океан, и найти его теперь не представляется возможным", — констатировал Железняков.

Он также заявил, что неудача с «Союзом» бьет по имиджу России как поставщика услуг в области коммерческих космических запусков.

Фрагменты нашли

В среду в Тындинском районе Приамурья уже нашли три фрагмента первой ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

«Поиски велись с вертолета специалистами „Роскосмоса“. Сейчас расчищают площадки, чтобы распилить фрагменты на части и затем вывезти, их доставят в Циолковский», — рассказал РИА Новости глава соседнего Зейского района Андрей Ложечкин.

Реакция в Кремле

Владимиру Путину уже доложили о нештатной ситуации в ходе запуска с космодрома Восточный.

«Не стал бы сейчас вдаваться в детали», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник в Кремле заявили, что ждут подробной информации о ситуации, поэтому пока не стоит спешить с выводами.



Добавил nikandrovich nikandrovich 29 Ноября
19 комментариев
проблема (1)
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28
Фрагменты первой ступени «Союз-2.1б» найдены в Тындинском районе Приамурья — 29 Ноября
Комментарии участников:
nikandrovich
+4
nikandrovich, 29 Ноября , url

Беда((((

suare
+2
suare, 29 Ноября , url

скорее всего, в Атлантический

 Но, может быть, и в какой-нибудь другой. Мало ли?

Принято считать, что на земном шаре четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый.

Но в 2000 году Международная гидрографическая организация приняла решение выделить из состава Атлантического, Индийского и Тихого пятый океан, окружающий Антарктиду — Южный (или Антарктический) океан.

Flinky
+3
Flinky, 29 Ноября , url

Когда уже головы-то полетят, а?

oleg_ws
+3
oleg_ws, 29 Ноября , url

не, очередная рокировка будет. Найдут кладовщицу, которая коробки канифоли для пайки перепутала… А вот тем, кто должен был организовать все дело так, что бы что-то перепутать было не возможно, будет как с гуся вода.

v8
+1
v8, 7 часов 2 минуты назад , url

а вот протодиакон Андрей Кураев думает по другому =)

lenta.ru/news/2017/11/28/lezutnanebo/

oleg_ws
+1
oleg_ws, 6 часов 56 минут назад , url

Ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом. Об этом во вторник, 28 ноября, радиостанции «Говорит Москва» сообщил протодиакон Андрей Кураев.

 Кладовщица это было как бы условно-предполагаемая. Я так понимаю, Кураев указал на другого виновного по своему ведомству — епископа Лукиана.

v8
+1
v8, 6 часов 40 минут назад , url

ну так мож там сговор какой =)

oleg_ws
+1
oleg_ws, 6 часов 19 минут назад , url

Место заколдованное? Ну так должны были нечистую силу изгнать!

Лиман
+5
Лиман, 29 Ноября , url

уже

 Такое впечатление что у чела спросили:

— Эти спутники еще летают или скоро е***тся на головы челам?

— Не парьтесь все под контролем они уже упали, и хрен знает куда. Наверно в Атлантический океан

Лиман
+5
Лиман, 29 Ноября , url

 В той новости просто упал а в этой уже упал, плюс присутствует дух сомнения в какой океан уже ...

comander
+3
comander, 29 Ноября , url

«Расследование потребует времени, еще больше займут тестирование и возможное устранение недостатков

 до появления результатов тут больше нечего ловить

Лиман
+2
Лиман, 29 Ноября , url

Согласен, тем более, они утонули

Лиман
+4
Лиман, 29 Ноября , url

Может, на самом деле все так и задумывалось, это мини подлодки. Так сказать доставили на место. 

vvsupervv66
+3
vvsupervv66, 29 Ноября , url

Космос нельзя курировать, им надо планомерно заниматься, а следовательно надо не только глядеть в глаза рабочим, конструкторам и гендиректорам после каждого неудачного запуска, но и желательно заглянуть им в карман. На то у нас есть в том числе счётная палата. Уверяю вас удивлению не будет конца, и оно возмутит до крайности.

Неужели Президенту придётся самому интересоваться уровнем зарплат в российской космической индустрии или в том, что от неё останется при таком отношении к рабочим людям и делу?

Лиман
+5
Лиман, 29 Ноября , url

но и желательно заглянуть им в карман

 Перед глазами картина как Кот Базилио и Лиса Алиса вешают Буратино головой в низ, ну типа чтобы золотые вывалились. 

Лиман
+3
Лиман, 29 Ноября , url

уже доложили о нештатной ситуации

 Да просто сказали: — Cпутникам пи***ц

А он им ответил:     - Ну и п****сы

«Не стал бы сейчас вдаваться в детали», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

 А этот перец только с Навки слез ему вообще насрать.

Лиман
+7
Лиман, 29 Ноября , url

И вообще скоро выборы и вот вам от меня.



shaman
0
shaman, 3 часа 27 минут назад , url

Фубля!



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