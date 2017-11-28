Беда((((
скорее всего, в Атлантический
Но, может быть, и в какой-нибудь другой. Мало ли?
Принято считать, что на земном шаре четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый.
Но в 2000 году Международная гидрографическая организация приняла решение выделить из состава Атлантического, Индийского и Тихого пятый океан, окружающий Антарктиду — Южный (или Антарктический) океан.
не, очередная рокировка будет. Найдут кладовщицу, которая коробки канифоли для пайки перепутала… А вот тем, кто должен был организовать все дело так, что бы что-то перепутать было не возможно, будет как с гуся вода.
а вот протодиакон Андрей Кураев думает по другому =)
Ответственность за неудачный запуск «Союза-2.1б» с космодрома Восточный лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом. Об этом во вторник, 28 ноября, радиостанции «Говорит Москва» сообщил протодиакон Андрей Кураев.
Кладовщица это было как бы условно-предполагаемая. Я так понимаю, Кураев указал на другого виновного по своему ведомству — епископа Лукиана.
Место заколдованное? Ну так должны были нечистую силу изгнать!
уже
Такое впечатление что у чела спросили:
— Эти спутники еще летают или скоро е***тся на головы челам?
— Не парьтесь все под контролем они уже упали, и хрен знает куда. Наверно в Атлантический океан
В той новости просто упал а в этой уже упал, плюс присутствует дух сомнения в какой океан уже ...
«Расследование потребует времени, еще больше займут тестирование и возможное устранение недостатков
до появления результатов тут больше нечего ловить
Может, на самом деле все так и задумывалось, это мини подлодки. Так сказать доставили на место.
Космос нельзя курировать, им надо планомерно заниматься, а следовательно надо не только глядеть в глаза рабочим, конструкторам и гендиректорам после каждого неудачного запуска, но и желательно заглянуть им в карман. На то у нас есть в том числе счётная палата. Уверяю вас удивлению не будет конца, и оно возмутит до крайности.
Неужели Президенту придётся самому интересоваться уровнем зарплат в российской космической индустрии или в том, что от неё останется при таком отношении к рабочим людям и делу?
но и желательно заглянуть им в карман
Перед глазами картина как Кот Базилио и Лиса Алиса вешают Буратино головой в низ, ну типа чтобы золотые вывалились.
уже доложили о нештатной ситуации
Да просто сказали: — Cпутникам пи***ц
А он им ответил: - Ну и п****сы
«Не стал бы сейчас вдаваться в детали», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
А этот перец только с Навки слез ему вообще насрать.
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